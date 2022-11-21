24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel doğa yürüyüşü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dahilinde çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Aslandağ Vilayet Ormanı’nda İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, Şube Müdürleri Dursun Yeşil, Cuma Temel, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla doğa yürüyüşü yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya gelmek adına kültürel, sportif ve sosyal etkinlikler düzenlediklerini belirterek bu etkinliklere gönüllü olarak katılan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Aslandağ Vilayet Ormanı girişinde başlayan ve 45 dakika süren doğa yürüyüşünden sonra katılımcılar orman evi bahçesinde bir araya gelerek çay eşliğinde sohbet ettiler.