24 Kasım Öğretmenler Günü hatırasına fidanlar toprakla buluşturuldu

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Danişment köyündeki 24 Kasım Hatıra Ormanı’na yeni fidanlar dikildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İl Milli Eğitim Müdürlüğü düzenlediği fidan dikme etkinliğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden tedarik edilen bin adet fidanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, görevliler ve köy sakinleriyle birlikte toprakla buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle çeşitli kültürel, sosyal ve spor etkinlikleri için çalışmalarımız ve hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün burada şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş, hizmet süresini tamamlamış ve hâlihazırda hizmetine devam ederek eğitim camiamıza katkı sunan tüm öğretmenlerimizin hatırasına geçen yıl oluşturulan 24 Kasım Hatıra Ormanı’na bu yıl da fidanlar kazandırdık. Önümüzdeki yıllarda da fidan dikmeye ve doğayı yeşile bürümeye devam edeceğiz" diyerek fidan dikme etkinliğine katılan tüm gönüllülere teşekkür etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle birlikte çeşitli türdeki fidanları toprağa diken Güney, dikilen fidanların doğaya ve Danişment köyüne hayırlı olmasını diledi.