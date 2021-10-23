2021 YKS tercihlerinde Bayburt Üniversitesi önlisans bölümleri yüzde 99 doluluk oranına ulaştı

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci ek yerleştirme sonuçlarına ve belirlenen kontenjanlara göre Bayburt Üniversitesinin önlisans düzeyinde eğitim veren birimlerinin tercih edilme oranı yüzde 99 olarak gerçekleşti.

2021 YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarına göre Bayburt Üniversitesi; yaklaşık 50 programla eğitim hizmetlerine devam edilen Meslek Yüksekokulları genelinde yüzde 99’luk tercih oranı ile önemli bir başarı elde etti. Adalet, Aydıntepe, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Demirözü, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları programlarına yaklaşık altı yüz yeni öğrenci yerleşti.

İkinci ek yerleştirme ile birlikte, 2021 YKS sonuçlarına göre, lisans düzeyinde 1245, ön lisans düzeyinde ise 2140 olmak üzere 2021-2022 akademik yılında toplamda 3485 yeni öğrenci Bayburt Üniversitesine yerleşmiş oldu.

Ek yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Üniversitesinde lisans ve ön lisans düzeyindeki kontenjanlarda yüzde yüze yakın doluluk oranının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Bayburt Üniversitesinin, özellikle önlisans programlarında ÖSYM tarafından verilen kontenjanlarda gurur verici doluluk oranına ulaşmasının Bayburt’a ve Bayburt Üniversitesine duyulan güvenin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Yaptıkları seçimlerinden dolayı tüm öğrencileri tebrik eden Rektör Türkmen; “Bayburt Üniversitesini tercih ederek eğitim ailemize katılan öğrencilerimize yeni eğitim hayatlarında muvaffakiyetler temenni ediyorum.” dedi.