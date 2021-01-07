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2021 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
Bayburt Belediyesinde 2021 yılının ilk meclis toplantısı olan ocak ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleştirildi.
BAYBURT 07.01.2021, 08:34
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Bayburt Belediyesinde 2021 yılının ilk meclis toplantısı olan ocak ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleştirildi.
Başkan Pekmezci toplantı öncesi 2021 yılının ilk meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Yeni yılın Bayburt’a, Türkiye’ye, Türk milletine ve Türk İslam Dünyasına hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karar bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.
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