Bayburt’ta 1 Ağustos’ta başlayıp 13 Ağustos’ta sona erecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınavları sürüyor.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan sözlü sınavların sürdüğü Ölçme Değerlendirme Merkezini ziyaret ederek sözleşmeli öğretmen adaylarının sınav heyecanına ortak oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecine ilişkin takvim doğrultusunda gerçekleştirilen sözlü sınav uygulaması, 1 Ağustos itibarıyla Ölçme Değerlendirme Merkezinde başladı. Bu çerçevede Ölçme Değerlendirme Merkezindeki sözlü sınav uygulaması devam etmektedir.

Ölçme Değerlendirme Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, sınav komisyon üyeleri ve adaylarla sohbet ederek kendilerine başarılar diledi.

Adaylar sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin sözlü sınav yeri bilgilerine e-Devlet üzerinden erişebiliyor. MEB 2022 yılı sözleşmeli öğretmen alımı takvimine göre 1 Ağustos’ta başlayıp 13 Ağustos’ta sona erecek olan sözlü sınavların sonuçları 16 Ağustos’ta açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerinin alınması 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül’de ilan edilecek.