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2 bin 675 adet Kınalı Keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince 2 bin 675 adet Kınalı Keklik doğaya salındı.

BAYBURT 20.09.2021, 13:11
2 bin 675 adet Kınalı Keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince 2 bin 675 adet Kınalı Keklik doğaya salındı.

DKMP 13. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Bayburt, Bingöl, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Kars’a bağlı 121 köyde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce sürdürülmekte olan kanatlı av hayvanı tahsis programı kapsamında jandarma, vatandaşlar ve muhtarların katılımıyla 2 bin 675 adet Kınalı Keklik doğaya salındı.

Zararlı böceklerin ve kenelerin de baş düşmanı olan keklikler ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlıyor. Çiftçinin dostu olarak tarımsal üretimi de destekleyen kekliklerin popülasyonunun artırılması ve doğal dengenin sağlanması amacıyla doğaya salınan kekliklerin doğaya salındığı bölgelerde avlanmanın yasak olduğu belirtildi.

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