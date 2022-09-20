“13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması” başvuruları başladı

Toprağın, tarımın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan “13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması”, Genel, Çiftçi, Öğrenci, Tema, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları ile özel bir banka çalışanları olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşiyor. Tema kategorisinin konusu 2022 yılında “Sen Üret Yeter” olarak belirlendi.

Yarışmacılar tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2022 yılında düzenlenecek olan 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasının amacı; tarımın, toprağın, ormanın, suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını sağlamak.

13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasının konusu; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyet olarak belirlendi.

Tema kategorinin konusu 2022 yılında “Sen Üret Yeter” olarak belirlendi. Yarışmaya katılım şartları, eserlerin adlandırılması, gönderilmesi, iadesi ve kullanım hakları hakkında ww.tarimormaninsan.com adresinden bilgi edinebilirsiniz.

Katılımcıların başvurduğu her eserin bir hikayesi olacak. Hikayesi olmayan eserlere ait başvurular kabul edilmeyecek. Yarışmaya başvuru tarihleri 22 Ağustos - 31 Aralık tarihleri arasında olup, yarışmanın sonuçları 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında açıklanacak.

Yarışmada birinciye 30 bin TL’lik hediye çeki, ikinciye 25 bin TL’lik hediye çeki, üçüncüye 20 bin TL’lik hediye çeki, Çiftçi-Üretici Özel Ödülü 15 bin TL’lik hediye çeki, “Sen Üret Yeter” Tema Özel Ödülü 15 bin TL’lik hediye çeki, Öğrenci Özel Ödülü 15 bin TL’lik hediye çeki, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları Özel Ödülü 15 bin TL’lik hediye çeki, Özel bir banka çalışanları özel ödülü 15 bin TL’lik hediye çeki, Sergileme/ Albüm (en fazla 120 adet) 400 TL’lik hediye çeki ödülü kazanacak.

Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde ödüllerin her birini en fazla 3 kişiye bölüştürebilir veya ödüle değer eser bulunmaması halinde ödül vermeyebilir veya yarışma anında özendirme ödülleri verebilir.