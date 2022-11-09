10 Kasım’da Bayburt’ta sirenler çalacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84’ncü yıldönümü münasebetiyle her yıl olduğu gibi, bu yılda 10 Kasım tarihinde saat 09.05’de bütün ikaz ve alarm sistemleri ile diğer kuruluşların sirenleri 2 dakika süre ile düz siren şeklinde çaldırılacak. Bununla birlikte Bayburt’ta kurulu bulunan mevcut sirenlerin gerekli test ve kontrolleri yapılarak, çalışmadığı belirlenen sirenlerle ilgili arızalar ildeki imkanlar doğrultusunda giderilerek, kullanışlı hale getirilecek.