Bazı vatandaşlar tünelden umudunu keserken, bazı vatandaşlar ise tünelin sorumlusu firmaya tepki gösterdi.

Bayburtlu vatandaş Kop ve Vauk tünellerinin bitirilmesi için Bayburt Group’a çağrıda bulundu

Bayburt Group İnşaata seslenerek, tünelin ne zaman biteceğini soran Hacı Bayram Yılmaz isimli vatandaş, "Ben bir Bayburtlu olarak ilgili şirkete sesleniyorum, 12 senedir bitmeyen bu Kop Tüneli ne zaman bitecek? Bayburt bu memleketin bir parçası değil mi? Bize yaptınız, ne yapacaksınız. Bayburtlular olarak bir köşeye atılmış gibi hissediyoruz. Vauk Tüneli inşaatı da durduruldu. Tren geçecekti, sayın Binali Yıldırım ’El sallayacağınız mesafeden tren geçecek’ dedi, o da yok. Bizi istemiyorlarsa, başka yere bağlasınlar. Vilayet olduk zarar ettik. Yetkililere sesleniyorum, bizim sorunlarımıza bir çözüm bulsunlar. Tünelin bitmemesi bizlere maliyet oluşturuyor. Esnaflar olarak da mağduruz. Bizde en büyük maliyet, ulaşım. Türkiye’nin bir başından bir başına ulaşım konusu devreye girdiği zaman her şey bu memlekette pahalı oluyor. Artık biz buna bir dur demelerini, Kop Tüneli’ni, Vauk Tüneli’ni bitirmelerini istiyoruz. Bizleri de artık vatandaştan saysınlar" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaşlar Bayburt Group’tan ve tünelden umudunu kestiler

Tüneldeki çalışmalardan umudunu yitirdiğini söyleyen Metin Tiryaki isimli vatandaş, "Ben tünel için şunu diyorum; sahipsiz, denetimsiz bir yer, açmak istemiyorlar herhalde onun için uzatıyorlar. Açılmasını dört gözle bekliyoruz. İsteriz tünel açılsın, niye açılmasın ama maalesef açmazlar, umudum yok. Havaalanı kaç sene önce bitecekti? Rize’nin havaalanı inşaatına bizden sonra başlandı, bitti. Bayburt’un havaalanı hala bitecek, bizim Bayburt sahipsiz. Vauk inşaatında da çalışmalar durduruldu, barajlar da işler durduruldu. Bayburt’ta çalışma yok, seçilen masasında oturuyor, maaşına bakıyor" ifadelerini kullandı.

"Özlemle, hasretle tünelin bitmesini bekliyoruz, bir 12 yıl daha geçse bu tünel bitmez"

Uzun yıllar Köy Hizmetlerinde çalışmış, 18 yıl dozer operatörlüğü, 15 yıl şantiye formenliği yapmış ve bölgeye hakim olduğunu belirten Rahmi Yıldırım isimli bir diğer vatandaş, tünelde çalışma olmadığını, bir 12 yıl daha tünelin bitmeyeceğini belirterek, "Şimdi Kop Tüneli hakkında diyorlar ki 12 yıl önce tünelde çalışmalar başladı, tünelin yüzde 60’ı yapıldı. Matematiksel olarak düşünürsek 9 yıl sonra tünel bitecekti. Ben bir 12 yıl daha bitmeyeceğini düşünüyorum. Çalışma yok ki tünel bitsin. Bu tünelin teknik yapısını biz bilemiyoruz. Orada çıkan maden yapısından dolayı mı, çökmelerden veya su kaynaklarından dolayı mı bir türlü çalışmalar bitmedi. İspir Tüneli, 12 kilometre o bitti. 47 kilometre Trabzon tüneli, o da bitti. Ne şanssa Erzurum-Bayburt tüneli bitmiyor. Biz herhalde ağlamayı beceremiyoruz. Acaba biz biraz daha dik insanlar mıyız? Ya da vekillerimiz, bürokratlarımız mı şimdiye kadar iyi çalışmadılar, onu bilemiyorum. Özlemle, hasretle tünelin bitmesini bekliyoruz. Bir Bayburtlu olarak üzülüyorum, bunun Türkiye’de örneği yok. Bizimle başlayan tünellerin tamamı bitti, Bayburt’ta niye bitmiyor? Buranın analizleri, sondajları yapılırken bu tünelin altyapısı iyi değilse, içinde çökmeler olacaksa niye başlanıldı? Başladılarsa niye bitirmiyorlar? Hasretle bekliyoruz, yazık. Havalimanının yeni yıla biteceği söyleniyor ama pek ümitvar değilim, yine diyorum hasretle bekliyoruz. Bayburt’un herhalde ağlayanı yok" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yaklaşık 3 ay önce Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayburt ve Erzurum illerini birbirlerine bağlayan ana güzergâh üzerindeki Kop Dağı Geçidi’nde çalışmaları devam eden tünelde incelemelerde bulunmuş, çalışmaları yerinde takip etmişlerdi.



