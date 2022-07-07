Zabıtadan kurban bayramı öncesi denetim

Batman Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiği marketlerde satışa sunulan bayram şekerlerini denetledi.

Kentin farklı noktalarında 6 ekip, 18 kişi ile yapılan denetimlerde; reyonlarda bulunan bayram şekerlerinin son kullanım tarihinin geçip geçmediği, taze olup olmadığı, toptancılardan alınan ürünlerin faturaları ile saklama koşulları da incelendi. Şüphelendikleri durumlarda ürünlerin fatura ve irsaliye bilgilerini inceleyen Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ayrıca pastane, tatlı imalathaneleri, gıda ve şarküteri ürünlerinde fiyat kontrolü, tarihi geçmiş ürünlerin olup olmadığını ve ekmeklerin gramajlarını da kontrol etti.