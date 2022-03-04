banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

Vatandaşlara 33 alanda 181 dalda eğitim verecek mesleki ve teknik eğitim bürosu açıldı

Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) binası altında hizmet verecek olan ve açılışı yapılan Batman Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, vatandaşlara 33 alanda 181 farklı dalda mesleki eğitim, haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4-5 gün işletmelerde beceri eğitimi, iş kazası, meslek hastalığına karşı hastalık sigortası imkanı, ustalık belgesi ve meslek lisesi diploması gibi imkan ve olanaklar sağlıyor.

BATMAN 04.03.2022, 15:19
Vatandaşlara 33 alanda 181 dalda eğitim verecek mesleki ve teknik eğitim bürosu açıldı

Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) binası altında hizmet verecek olan ve açılışı yapılan Batman Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, vatandaşlara 33 alanda 181 farklı dalda mesleki eğitim, haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4-5 gün işletmelerde beceri eğitimi, iş kazası, meslek hastalığına karşı hastalık sigortası imkanı, ustalık belgesi ve meslek lisesi diploması gibi imkan ve olanaklar sağlıyor.

“İşletmeler arasında irtibat sağlayacak”

"Mesleki eğitime el ver, geleceğe yön ver" temasıyla yapılan açılış etkinliğinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kendilerine yer tahsis eden BATSO Başkanı Abdulkadir Demir’e teşekkür etti. Kurtaran, mesleki eğitimde yapılan son düzenleme ile beraber özellikle işletmelerde öğrenciler arasında büyük heyecan yaşandığını belirtti.

Heyecanın birini de burada yaşadıklarını ifade eden Kurtaran, “Çırak olmak isteyen gençlerimizle işletmelerimiz arasında bu mekanı bir köprü olarak değerlendiriyoruz. İşletme bulamamış olan gençlerimiz buraya gelip bize müracaat ediyorlar. Bilgilerini sunuyorlar. Aynı şekilde çırak bulamamış işletmeler de gelip işletmeleri ile ilgili burada bilgilerini bırakıyorlar ve biz onları buluşturuyoruz. Bu projenin ilimiz işletmeleri küçük, orta ve büyük işletmelerin, ülkemizin bütün işletmelerine çok büyük katkı sunan bir proje” dedi.

“Meslek lisesi ve iş yeri açma belgesine sahip olacaklar”

Aralık ayı itibariyle 3308 Kanunla yapılan düzenleme ile işletmelerde çıraklığa başlayan çocukların asgari ücretlerinin yüzde 30’unu devlet tarafından kendilerine verileceğini hatırlatan Kurtaran, “4. yıl, kalfa oldukları yılda asgari ücretin yüzde 50’sini alacaklar. Bu ücretle beraber aynı zamanda 4 yıllık meslek lisesi mezunu olacaklar. Meslek lisesi mezunu olmalarından dolayı ustalık unvanını alıp, ustalık belgesi ile mezun olacaklar. Aynı zamanda kendi iş yerini açma belgesine de sahip olarak mezun olacaklar. Son yıllarda ilin ekonomisi işletmelerde sık sık duyduğumuz aday bulamıyoruz, çırak bulamıyorum, nitelikli eleman bulamıyorum gibi gerekçelerin de bu projeyle artık nihayetlendiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Mesleki Liselerden sorumlu şube müdürü Emrullah Arslan, BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, meslekten sorumlu il koordinatörü İrfan Ceylan diğer oda ve kurum temsilcileri katıldı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18