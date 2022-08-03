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Vali Canalp, Petrolkentli misafirperver aileleri ağırladı

Batman Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, geçtiğimiz günlerde Petrolkent Mahallesi ziyaretinde kendilerini evlerinde konuk ederek misafirperverlik gösteren Öztunç ve Okay aile fertlerini Valilik konağında ağırladı.

BATMAN 03.08.2022, 12:43
Vali Canalp, Petrolkentli misafirperver aileleri ağırladı

Batman Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, geçtiğimiz günlerde Petrolkent Mahallesi ziyaretinde kendilerini evlerinde konuk ederek misafirperverlik gösteren Öztunç ve Okay aile fertlerini Valilik konağında ağırladı.

Aile büyüklerinden Hüseyin ve Nuriye Öztunç ile birlikte çocukları ve torunlarının yanı sıra komşuları ve mahalle muhtarı Şükrü Aydın’ı Valilik konağında kahvaltıda ağırlayan Vali Canalp ve eşi, samimi geçen kahvaltı programında konuklarıyla sıcak sohbet gerçekleştirdi.

Kahvaltı programında çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Canalp, Öztunç ve Okay ailelerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

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