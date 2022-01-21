Ünlülerin otomotiv sektöründeki vazgeçilmez firmasından anlamlı proje

Ünlülerin otomotiv sektöründeki vazgeçilmez markası platin otomotiv araç satışı yanında influencerlar ile yaptığı içerikler ile sosyal sorumluluk projelerinde de adından söz ettiriyor.

Platin otomotiv ve çalışanları bünyesinde bulunan son model araçları ile lösemi hastası çocuklara güzel bir geçirildi. Lösemi hastası çocukları sağlık çalışanları ile birlikte son model araçlar ile İstanbul turu attıran firma yetkilisi çocukların yüzünün gülmesinden memnun olduklarını söyledi. Çocukların oyuncak olarak oynadığı arabalara binmesi İstanbul’un en güzel yerlerine gitmesi bir nebze de olsa moral oldu. Arabaları çok beğendiklerini söyleyen çocuklar iyileşip büyüyünce kendilerinin de böyle arabalara sahip olmak istediklerini söyledi.