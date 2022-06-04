TÜGŞAV Batman Şube Başkan Yardımcılığına Ekremoğlu atandı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri (TÜGŞAV) Genel Merkezi kararıyla Batman Şube Başkan yardımcılığına iş insanı Esat Ekremoğlu atandı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ve teşkilatlardan sorumlu Kasım Pekacar’ın aldıkları yönetim kurulu kararı ile TÜGŞAV Batman Şube Başkan Yardımcılığına iş insanı Esat Ekremoğlu atandığını açıkladı. Batman’da bundan sonraki çalışmalarında şehit ve gazi aileleri hassasiyetiyle detaylı çalışmalar ve projeleri yapacağını belirten Ekremoğlu, “Genel başkan Lokman Aylar ve teşkilatlardan sorumlu Kasım Pekacar’a başkan yardımcılığı görevini layık gördükleri için kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.