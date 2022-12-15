Trafik ekiplerinden okul servis şoförlerine seminer

Batman’ın Sason İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekipleri ve ilçe Jandarma trafik ekipleri tarafından, ilçede faaliyet gösteren okul servisi şoförlerine eğitim verildi.

Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitim programında; okul servis araçları yönetmenliği, taşımacının şartları ve yükümlülükleri ile uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Seminerde, servis şoförlerine İçişleri Bakanlığının okul servis araçları yönetmeliği hakkında bilgi veren trafik ekipleri, servis araçlarında bulundurulması gereken hususlar, öğrencilerin sorunsuz bir yolculuk geçirebilmesi için alınması gereken önlemler, okul servis taşımacılığı yapan servis şoförlerinin görev ve sorumlulukları ile sahip olması gereken belgeler hakkında bilgi verildi. Seminerin sonunda trafik ekipleri, okul servis şoförlerinin yönetmelik hakkındaki sorularına cevap verdi.