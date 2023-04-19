Tatlı üreticilerini bayram heyecanı sardı

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, tatlıcı esnafında bayram yoğunluğu iyiden iyiye başladı. Batman’da Ramazan Bayramı’nın yaklaşması dolayısıyla tatlı üreticileri, siparişleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Batman’da Ramazan Bayramı’nda misafirlerine en güzel tatlıları ikram etmek için tatlıcıları bir bir dolaşan vatandaşlara yetişmeye çalışan tatlı üreticileri, yoğun mesai harcıyor. Bayram öncesi hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, tatlı siparişlerini kabul etmeye başladı. Bayram yaklaştıkça satışların artığını belirten tatlı ustası Enver Yaprak, “Son iki günde daha çok yoğunluk yaşıyoruz. Normal günlerde yüz tepsi satarken bayram öncesi 350 tepsi satabiliyoruz” dedi.

“Bayram’da alacağınız tatlı yüzünden sağlığınızdan olmayın”

Bayram’da tatlı alırken temiz ve denetlenen yerlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden gıda mühendisi Meyrama Erunedi, “Bayram’da tatlı alırken en çok denetlenen içinde mühendislerin bulunduğu, daha önce bildiğimiz yerleri yerleri tercih etmeliyiz. Tatlı üretiminde yüzde yüz şeker kullanan yerleri tercih etmeliyiz. Bazıları şeker kullanırken, glikoz şurubu kullanan, insan sağlığıyla oynayan yerlerde var. Ucuz tatlı alalım diye sağlığımızdan olmayalım. Bir tepsi baklava alacağımıza bir kilo alalım ama temizinden alalım. Merdiven altı tabir edilen bilinmeyen yerlerden tatlı alarak sağlığımızı bozmayalım" diye konuştu.

Alınan ürünlerin taklit ürün olmamasına dikkat edilmesi uyarısında bulunan Erunedi, "Fıstık yerine yerine bezelye türü ürünler yada daha farklı ürünler kullanan yerler de var. Bunların yerine bilinen, denetlenen ve daha sağlıklı yerleri tercih edersek daha sağlıklı bir bayram geçirmiş oluruz” şeklinde konuştu.

Bayram için tatlı siparişi vermek için sırada bekleyen vatandaşlardan Ülkü Öztürk, “Bayram için tatlı siparişi vermeye geldik. Tatlı bayramın olmazsa olmazlarındandır. Fiyatlarda biraz yükselme var ama bayramlar tatlı ile tatlı oluyor. Tatlısız bayramın bir tarafı eksik kalıyor. En fazla fıstıklı baklava tercih ediliyor. Kadayıf alanda çok, bütçeye göre tulumba alanlarda var. Herkes bir şekilde tatlı alarak bu tatlılığı yaşıyor” ifadelerinde bulundu.