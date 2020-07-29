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Sosyal medya hesabından dua istemişti, korona virüsten hayatını kaybetti
BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE ESKİ HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ ÖMER TAŞPINAR (58), KORONA VİRÜS NEDENİ İLE HAYATINI KAYBETTİ.
BATMAN 29.07.2020, 15:59
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Batman’ın Gercüş ilçesinde eski Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Taşpınar (58), korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
2018 Yılında Gercüş Halk Eğitim Merkezinde göreve başlayan Taşpınar geçtiğimiz aylarda emekli oldu. 13 Temmuzda korona virüse yakalanan Taşpınar, Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Taşpınar, sosyal medya hesabından 13 Temmuz’da yaptığı açıklamada, dost ve arkadaşlarından dua beklediğini belirtmişti.
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