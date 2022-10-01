Şehit yakınları, liyakatlı kurum çalışanlarına onur belgesi verdi

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çalıştığı kurumda devlet ve millet çıkarlarını gözeterek başarılı çalışmalar yürüten değişik kurumlardaki 25 kişiye takdir ve onur belgesi verildi.

Sason Orta Mahallede bulunan şehit ve gazi dernek evinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Dernek Başkanı Mutalip Çelik, “Vatan ve millet çıkarlarını gözeterek çalışmak her vatandaşın vazgeçilmez görevidir. Ülkemizde terörle mücadelede öncü olan kahraman güvenlik güçlerimiz ile gurur duyduğumuz gibi çalıştığı kurumda titizlikle ve devlet ve millet bilinci hassasiyeti ile çalışarak kurumuna helal getirmeden çalışan arkadaşlarımız ile da gurur duyuyoruz. Bu arkadaşlarımız çalıştıkları kurumlarda liyakat ile çalışarak şehit yakınlarımıza da sıcak ilgi göstermektedir. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.