Şehit yakınları bayram arifesinde şehitliklere akın etti

Batman’ın Sason ilçesindeki şehit aileleri, Kurban Bayramı öncesinde şehitliklere akın etti. Erdemli Şehitliği’ne gelen şehit yakınları, dua edip Kur’an-ı Kerim okudu.

Kurban Bayramı arifesinde duygusal anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde acılarını ilk günkü gibi yaşayan şehit aileleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı şehit yakınları, mezar taşlarını yıkayarak yeni çiçekler dikti, bazılarıysa şehit mezarları başında Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti. Kimi şehit yakınları da şehitlikte bulunanlara lokum ve şeker dağıttı.

Suriye’nin İdlib şehrindeki hava saldırısında şehit olan tankçı sözleşmeli er Cuma Bağatur’un mezarı başında Kur’an-ı Kerim ve dualar okuyan Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, şehit yakınları ile birlikte şehit mezarlarını ziyarete ederek dua okuduklarını belirtti. Çelik, “Bugün şehit yakınlarımız ile birlikte şehitlikte bulunan şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ederek dualar ettik. Allah tüm şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabrı cemil versin. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız. Onlar bu millet rahat bayramlar geçirsin diye mukaddes canlarını verdiler. Onları unutmak mümkün müdür? Bizim ömrümüz yitinceye kadar onlara şehit yakınlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizi düşündüğümüz zaman hüzünlüyüz ve gerçek anlamda da o kadar gururluyuz” dedi.