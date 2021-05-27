Şehit yakınları Batman İl Jandarma Komutanı Albay Çakmak’la bir araya geldi

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan beraberindekilerle birlikte Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette BAŞGAD olarak yaptıkları etkinlikler hakkında Albay İsa Çakmak’a bilgi veren Başkan Özcan, Çakmak’a şanlı Türk bayrağı hediye etti.

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek her daim şehit yakınları ve gazilerin yanında olacaklarını belirtti.

BAŞGAD Başkanı Şeyhmus Özcan beraberindekiler Albay Çakmak’a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.