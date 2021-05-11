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Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonundan İHA’ya plaket

Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonu Batman İl Başkanı İbrahim Baskın, gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Batman temsilcisi Osman Arslan’a plaket takdim etti.

BATMAN 11.05.2021, 18:57
Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonundan İHA’ya plaket

Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonu Batman İl Başkanı İbrahim Baskın, gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Batman temsilcisi Osman Arslan’a plaket takdim etti.

İHA Batman temsilcisi Osman Arslan, Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonu Batman İl Başkanı İbrahim Baskın’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baskın, Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından olan İHA’nın gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Baskın, "İHA, ülkemizin, milletimizin menfaat ve çıkarlarını gözönünde bulundurarak haberler yapmaktadır. Şehit ve gazi yakınlarımıza verdikleri desteklerden dolayı İHA Batman temsilcisi Arslan’a Şehit Gazi Sendikası Konfederasyonu olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Baskın, Arslan’a plaket takdim etti.
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