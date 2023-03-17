Sason’da velilere ’ailede iletişim ve ahlaki gelişim’ eğitimi verildi

Batman’ın Sason ilçesinde öğrenci velilerine ’ailede iletişim ve ahlaki gelişim’ eğitimi verildi.

Sason Anadolu Lisesi toplantı salonunda Rehber Öğretmen Fatih Özmen tarafından öğrenci velilerine yönelik düzenlenen eğitimde, ’aile içinde iletişimin önemi’, ’iletişim engelleri’, ’iletişimde dikkat edilmesi gereken unsurlar’, ’yaşanılan dönemin özellikleri ve ihtiyaçları’, ’olumlu anne ve baba tutumları’, ’iletişimde kullanılacak dil ve çocukların gelişim dönemleri’, ’ahlaki gelişimde ailenin rolü’, ’sosyal medya ve etkileri’ konularında velilere bilgi verildi. Çok sayıda velinin katıldığı eğitimde ayrıca, çocukların depremden ve deprem psikolojisinden en az etkilenmeleri konusunda önerilerde bulunuldu.