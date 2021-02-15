Sason’da Sosyal Hizmetler Merkezi açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca açılan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi.

Sason Halk Eğitim Merkezi binasında hizmet vermeye başlayan Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Veysel Yaşar, ilçedeki vatandaşların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alacakları bütün hizmetleri buradan da alabileceklerini belirti. Yaşar, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezi, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler sunmak amacıyla ilçemizde hizmete başladı. Bundan sonra bu hizmetlerden yararlanmak için Batman’a gitmek zorunda kalmayacaklar. Bunun yanında aile içi şiddeti önleme ve rehberlik, madde bağımlılığı ile mücadele, şehit yakınları ve gazi hakları, sosyal destek başvurularını yapabilirler" dedi.