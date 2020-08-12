Sason’da organik köy ürünleri pazardaki yerini aldı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı köylerde yetiştirilen organik sebze ve meyveler pazar tezgahlarında iştah kabartıyor.

Sason’da yaz mevsimiyle birlikte köylerde yetiştirilen ürünler pazara gelmeye başladı. Köylerde yetiştirilen domates, yeşil biber, patlıcan, bamya, yerli sarımsak, kuru soğan, salatalık, acur, köy üzümü, çilek gibi ürünler sebze ve meyve pazarındaki tezgahlarında kokusu ve görsel olarak alıcıların iştahını kabartıyor. Yetiştiriciler tarafından taze olarak toplanan organik köy ürünleri fiyat bakımından da daha ucuz olduğu için tüketiciler tarafından daha fazla tercih ediliyor. İlçe merkezinde üreticileri tarafından satışa sunulan köy ürünlerini daha güvenilir ve daha lezzetli bulduklarını belirten vatandaşlar, aldıkları ürünleri güvenle tükettiklerini belirtiyor.