Sason’da okullar 1 gün tatil edildi

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullar, bugün tatil edildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı taşımalı kapsamında olan ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 18 Mart 2022 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. İlçe genelinde kar yağışı devam ediyor.