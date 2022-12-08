Sason’da kitap kurdu ve spor projeleri tanıtıldı

İlçe spor salonunda düzenlenen tanıtım programında, 8 farklı branşta açılan spor kursları ve ilçe genelinde başlatılan kitap kurdu projelerinde yer alan öğrenciler, öğretmenleri öncülüğünde projelerinin tanıtımını yaptı. Tanıtım programında konuşan Kaymakam Murat Mete, kitap kurdu projesi dahilinde 3 bin 816 kitabın dağıtıldığını söyledi. Kaymakam Mete, “Sason projesi ile siz değerli gençlerimize 24 farklı branşta lisans sahibi olabilme imkanı sunuyoruz. 40 farklı hocamızla beraber bu süreci koordine eden eğitimcilerimiz ve spor müdürlüğü büyük fedakarlıklarla sizlere kapılarını ardına kadar açmış durumdalar. En büyük paydaşımız yine Kitap Kurdu Projemizi organize bir biçimde yürütecek ve tümden bir okuma alışkanlığına ön ayak olacak olan milli eğitim camiamızdır. Bu sürece tam destekli bir şekilde öğrencilerimizin eğitim hayatının yanında sosyal hayatlarının da şekillenmesinde spor sayesinde büyük rol alacaklardır” dedi.

Sason spor salonunda düzenlenen tanıtım programına Kaymakam Murat Mete, İlçe Emniyet Amiri Amiri Muhammed Aydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, il genel meclis üyeleri, öğretmenler ve programlarda yer alan öğrenciler katıldı.