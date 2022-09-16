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Sason’da jandarma, öğrenci servislerini denetledi

Batman’ın Sason İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına denetim yapıldı.

BATMAN 16.09.2022, 13:48
Sason’da jandarma, öğrenci servislerini denetledi

Batman’ın Sason İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına denetim yapıldı.

Sason İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş ve trafik timleri 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetimler yaptı. Servislerin durumlarını kontrol eden ekipler, öğrencilere emniyet kemeri takmaları konusunda da hatırlatmada bulundu. Denetimlerde jandarma ekipleri, öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

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