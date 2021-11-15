Sason’da hazırlanan masal odası hizmete açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde Anadolu Masalları Projesi kapsamında açılan Şehit Şenay Aybüke Yalçın masal odası hizmet vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde Anadolu Masalları Projesi kapsamında Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Masal Odası açılarak hizmet vermeye başladı. Geçmişten günümüze aktarılan masalların masal odasında yeni nesillere aktarılacağını belirten masal odası Koordinatörü Cihan Kaya, “Öğretmenlerimiz ile beraber masal anlatıcılığı, eğitim kurslarımızı tamamladık. Bundan sonra faaliyete geçen masal odamızda unutulmaya yüz tutmuş Anadolu, masallarını çocuklarımıza öğretmenlerimizin gayretleri ve emekleriyle aktarılacak ve unutulmasının önüne geçilecek. İlçedeki okullarımızın öğrencileri, randevu sistemine göre burada ağırlayacağız. Masal anlatımlarına ek olarak çocuk oyunları, müzik etkinlikleri, drama, geleneksel el sanatları, boyama gibi çalışmalarla zaman geçirecekleri bir yer olacak. Onların hayal dünyası, hayata hazırlanmalarına yardımcı olacak. Geçmişten geleceğe köprü olarak, geçmişinden kopmadan, bir ayağı memleketinde bir ayağıyla da deryalar gezen insanlar olmalarını temenni ediyoruz” dedi.