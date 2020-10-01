Sason’da fıstık ekimi yaygınlaşıyor
BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE TÜTÜNE ALTERNATİF OLARAK ARAYIŞA GİREN ÇİFTÇİLER, ÇİLEK VE BÖĞÜRTLENİN ARDINDAN FISTIK EKİMİNE YÖNELDİ.
Batman’ın Sason ilçesinde tütüne alternatif olarak arayışa giren çiftçiler, çilek ve böğürtlenin ardından fıstık ekimine yöneldi.
Tütün ekiminin kısıtlanmasının ardından arazilerinde donlara karşı dayanıklı, depolama ömrü uzun olan, sıcak ve kurak iklimlerin bitkisi olan fıstık fidanı ekimine başlayan ilçedeki çiftçiler, devletin verdiği hibe desteği ile fıstık gelirinin yüksek olmasından dolayı buna yöneldiklerini belirtiyor. Devlet tarafından destek verilmesinin ardından 18 dönümlük arazisini fıstık bahçesine çeviren fıstık üreticisi Hüseyin Kara, sanayi ve üretimin yapılmadığı Sason’da devletin çiftçilere verdiği hibeli destek sayesinde son yıllarda tarım alanında büyük bir sıçramanın yaşandığını ifade etti. Fıstık üretiminin diğer tarımsal ürünler gibi fazla ilgi ve maliyet istemeyen bir iş olduğunu belirten Hüseyin Kara, “İlçemizin hemen her köyünde tütün üretimi yapılıyordu. Alınan kararlar neticesinde tütün üretimine kota sistemi getirilerek kısıtlama getirildi. Tarlaları boş kalan çiftçiler, çeşitli arayışlara girdi. Devlet tarafından çiftçilere sunulan çeşitli fikir ve hibeli destekler sayesinde ilk olarak ilçede çilek ve böğürtlen bahçeleri kuruldu. Bu bahçelerde yüzde 80 civarında çiftçilerimize hibe desteği verildi. Vatandaşlara verilen desteğin ardından geniş arazilerine ceviz ve fıstık gibi dayanıklı ve uzun ömürlü olan ürünleri de ekmeye başladı. İlçede fıstık ekilen arazi miktarı bin 500 dönüme vardı. Devletimize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.
|İmsak
|05:29
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:16
|Akşam
|18:54
|Yatsı
|20:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0