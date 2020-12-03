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Sason’da Engeliler Günü etkinliği

Batman’ın Sason ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

BATMAN 03.12.2020, 15:26
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Sason’da Engeliler Günü etkinliği

Batman’ın Sason ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bir özel rehabilitasyon merkezinde düzenlenen etkinlikte engelli öğrencilerin tasarladığı çeşitli etkinlik ve resimler sergilendi. Düzenlenen etkinlikte öğrencilerin güzel vakit geçirdiklerini ifade eden rehabilitasyon merkezi hocalarından Ömer Aslan, "Burada her türlü engelli eğitimini veriyoruz. Okulumuz ilçenin tek okuldur. Engelli çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Gereken her türlü kolaylığı onlara sağlamalıyız. 3 Aralık Dünya Engeliler Günü münasebetiyle burada düzenlediğimiz etkinlikte öğrencilerimizin dönem içerisinde eğitmenleri eşliğinde hazırladıkları birbirinden güzel etkinlik ve resimleri sergilediler. Bir şeyler yaptıklarını görmek hem onları hem de bizleri mutlu etti" dedi.
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