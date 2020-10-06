Sason’da besiciler kış hazırlığına başladı
BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE YAŞAYAN BESİCİLER, KIŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLAMAK İÇİN KOLLARI SIVADI.
Batman’ın Sason ilçesinde yaşayan besiciler, kış hazırlıklarını tamamlamak için kolları sıvadı.
Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Batman’ın Sason ilçesinde ilkbaharda topladıkları otları ve buğday samanlarını stoklayan besiciler, sonbaharda da bahçelerindeki meşe ağaçlarındaki yaprakları budamaya başladı. İlçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde kar yağışının erken başlayacağından dolayı bir an önce kış hazırlıklarını bitirmek için hummalı bir çalışma içine girdiklerini belirten Koçkaya köyüne bağlı Tatlıca mezrasında ikamet eden küçükbaş hayvan besicilerinden Semih Çelik, kışa hazırlıklarda bütün köylülerin bir araya gelerek imece usulü ile çalıştığını söyledi. Çelik, "Bizim buralarda kışa hazırlık ilkbaharın sonlarında başlar. İlkbaharda topladığımız otları ve buğday sanmalarını stokladıktan sonra, sonbaharda da bahçelerimizde bulunan meşe ağaçlarındaki yaprakları budayarak keçilerimize kışlık yem olarak stokluyoruz. Kış buralarda çok çetin geçiyor. İlk düşen kar köy yollarını kapatır ve köyümüze dışarıdan yem getirmek mümkün olmuyor. Köyde herkes hayvan beslediği için çalışmalarımızı imece usulü ile yapıyoruz. Her gün başka bir besici için bir raya gelerek çalışıyoruz. Yapraklar kurumaya başladığında çalışmalarımız son buluyor" dedi.
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