Sason’da 250 kişiye arıcılık sertifikası verildi

Batman’ın Sason ilçesinde Arı besiciliği ve Bakımı eğitimine katılan kursiyerlere Kaymakam Murat Mete tarafından sertifika verildi.

Batman İl Tarım Müdürlüğü desteğiyle yürütülen proje dahilinde düzenlenen sertifika törenine katılan Sason Kaymakamı Murat Mete, arıcıları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Kaymakam Mete, “İlçemiz ekonomisinde yer sahibi olan arıcılığın ve tarımın daha verimli yapılabilmesi amacıyla düzenlenen seminerin, üreticilerin bilgilerini tazelemesi açısından önemlidir. 2022 yılında 305 arı işletmesi sayımız toplam 28 bin 313 adet arılı kovanımız mevcut iken, 2023 yılında proje dahilinde planladığımız arılı kovanla birlikte işletme sayımızı 365’e arılı kovan sayımızı 30 bin 813’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Sertifikalarını alan kursiyerler, Kaymakam Mete ve Aydın’a teşekkür etti.