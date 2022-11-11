Sason’da 14 bin fidan toprakla buluşturuldu

Batman’ın Sason ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes Projesi dahilinde İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı bahçesinde 14 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes Projesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Sason’da da fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kaymakam Murat Mete, ilçedeki her şahıs adına bir fidanı toprakla buluşturacaklarını belirtti. Kaymakam Mete, “Bu gün tüm ülke ile aynı anda geleceğe nefes projesi dahilinde bizde ilçemizde 14 bin fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz ilçemizde yaşayan her şahıs adına bir fidanı toprakla buluşturmaktır” dedi.

Etkinlikte orman şefi Abdulhalim Demir, tarafından fidan dikim teknikleri hakkında bilgi verildi. Yapılan etkinlik, katılımcılar tarafından toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verilmesiyle son buldu. Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı bahçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Kaymakam Murat Mete, Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Mete Ertürk, Emniyet Amiri Muhammed Aydemir, şehit yakınları, gaziler ve ilçedeki kurum amirleri katıldı.