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Sason’da 10 şehit anısına 10 fidan dikildi

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyündeki mezarlıkta yatan 10 şehit anısına, Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 10 fidan dikildi.

BATMAN 16.11.2020, 13:17
Sason’da 10 şehit anısına 10 fidan dikildi

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyündeki mezarlıkta yatan 10 şehit anısına, Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 10 fidan dikildi.

Köyde10 şehit mezarının bulunduğunu belirten Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, vatan, bayrak, ezan için kendi ailelerinden 10 şehit verdiklerini söyledi. Çelik, "Bununla her zaman gurur duyduk duymaya devam edeceğiz. Çünkü niye şehit oldular neyin uğrunda şehit olduklarını biliyoruz. Onun için mutluyuz, gururluyuz. Bu nedenle de 10 şehit anısına, 10 fidan diktik" dedi.
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