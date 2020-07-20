Sason MYO yeni binasında faaliyetlerine başladı
SASON ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI MUTALİP ÇELİK İLE BERABERİNDEKİLER, SASON MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. SELÇUK KURU’YU ZİYARET EDEREK HAYIRLI OLSUN TEMENNİSİNDE BULUNDU.
Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu, Aşağı Mahalledeki yeni binasında faaliyetlerine başladı.
Yaklaşık iki yıl önce Sason Halk Eğitim Merkezi binasında faaliyetlerine başlayan Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu, kendisine ait yeni yapılan prefabrik binadaki yerine taşındı. Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile beraberindekiler, Sason Meslek Yüksekokulu Müdürü öğretim üyesi Dr. Selçuk Kuru’yu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Üniversitenin yeni yerinde daha faydalı işler yapacağını ifade eden Dr. Selçuk Kuru, Sason’un tarım faaliyetlerinde vatandaşların daha kaliteli ürün alma ve rekolteyi artırma işlerinde yardımcı olabileceklerini ifade ederek, üreticilerin her zaman üniversiteyi ziyaret edebileceğini söyledi. Sason halkının yardımsever ve konuksever olduğunu ifade eden Kuru, şehit yakınlarının ziyaretlerinden memnun olduğunu ifade ederek, yeni tercih döneminde Sason Meslek Yüksekokulunu tercih eden bütün öğrencilere her türlü kolaylığı sağlayacaklarını ifade etti.
|İmsak
|03:51
|Güneş
|05:42
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:39
|Yatsı
|22:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25