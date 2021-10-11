Sason Meslek Yüksek Okulunda uygulamalı tarım eğitimleri başladı

Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksek Okulu (MYO) korona virüs salgını nedeniyle verilen uzun bira aranın ardından bu yıl Eser Koruma ve Organik Tarım Programlarında eğitim, öğretime kaldığı yerden uygulamalı eğitimle devam ediyor.

Sason Meslek Yüksek okulu Organik Tarım Programı 2. sınıf öğrencileri ders uygulamaları kapsamında çim ekimi gerçekleştirerek eğitime kaldığı yerden devam ediyor. Uygulamalı eğitim kapsamında eğitim programlarını devam ettiren öğretim üyeleri ve öğrenciler, okulun kampüs alanına çim ekimi yaptı. Öğretim Görevlisi Veysel Aydın nezaretinde yapılan etkinliğe kurum personeli ve öğrenciler katıldı. Yüksek Okul Müdürü öğretim üyesi Dr. İbrahim Selçuk Kuru, korona virüs salgını nedeniyle verilen uzun bir aranın ardından, Sason Meslek Yüksek Okulu olarak eğitime kaldıkları yerden devam ettiklerini belirtti. Kuru, “Oklumuzun kampüsünde uygulamalı eğitim kapsamında öğrencilerimiz ile birlikte kampüste çim ekimini yaptık. Okulumuz her geçen gün daha da güzel faaliyetlere imza atacak. Daha güzel ve estetik bir kampüs için emek sarf eden kurum personeli ve öğrencilerine teşekkür ederim” dedi.