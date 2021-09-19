Sason Kaymakamı Mete, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Batman’ın Sason ilçesine atanarak göreve başlayan Kaymakam Murat Mete, 19 Ekim Gaziler Günü münasebetiyle ilk köy ziyaretini yaptığı Dereköy’de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Köylülerle ilk buluşmasında şehit aileleri, gazi ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Mete’nin şehit ve gazi çocuklarıyla yaptığı samimi sohbet ve gösterdiği ilgi köydeki vatandaşların takdirini kazandı. Katıldığı bir terör operasyonunda mayına basması sonucu bir ayağını kaybeden gazi Metin Aktaş’ın evinde köydeki vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Murat Mete, devlet ve milletin şehit ve gazilere çok şey borçlu olduğunu ifade ederek, "Devlet olarak daima şehit aileleri ve gazilerin yanında olacak ve her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaymakam Mete’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren gazi Metin Aktaş’da “Ben gazi olarak devlet yetkililerimizin her türlü desteğini yanımda gördüm. Bizim manevi destekten başka bir beklentimiz yok. Kaymakamımızın köyümüzdeki ziyaretinde gösterdiği samimi sohbetleri ve yoğun ilgisi bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Bu sıcak ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Kaymakam Mete’ye ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Murat Madenüs, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Aydemir, Sosyal Hizmetler Müdürü Veysel Yaşar, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman ile Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik eşlik etti.