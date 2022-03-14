Sason Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı pasta ile kutlandı

Batman’ın Sason ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle devlet hastanesinde kutluma programı düzenlendi.

Sason Devlet Hastanesinde düzenlenen kutlama töreninde Hastane Başhekimi Ömer Faruk Şeker ve sağlık çalışanlarıyla birlikte hazırlanan pastayı kesen Sason Kaymakamı Murat Mete, sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Kutlama programında konuşan Kaymakam Murat Mete ”Sağlık çalışanlarımızı sadece bugün değil her zaman önemsiyoruz ve önemsemeliyiz; çünkü onlar insan hayatını ve sağlığını korumak ve kurtarmak adına çok önemli bir vazifeyi ifa etmek için gece, gündüz demeden en zor koşullarda bile bu onurlu mesleği fedakarlıkla icra etmektedirler. Sağlık hizmetlerinin her alanında özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

Programın ardında Kaymakam Murat Mete, sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler verdi.