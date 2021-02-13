Sason Belediye Başkanlığına Mehmet Şafi Yavuz seçildi

Batman’ın Sason İlçe Belediye Başkanlığına Ak Parti Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Şafi Yavuz seçildi.

Sason İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Arslan’ın (54) 3 Şubat’ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine yeni belediye başkanını seçmek amacıyla belediye meclisi toplandı. Toplam 11 belediye meclis üyesi bulunan Sason Belediyesinde AK Partili Mehmet Şafi Yavuz belediye başkanlığına aday olduğunu bildirdi. Belediye meclisinde yapılan oylamada, meclis üyelerinin tamamının oyunu alan Yavuz, belediye başkanlığına getirildi. Belediye binasında düzenlenen seçime Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK pati Batman İl Başkanı Akif Gür, AK Parti Sason İlçe Başkanı Avni Yıldırım ve çok sayda vatandaş izledi.