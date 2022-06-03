Rektör Demir, Bakü’de Karabağ özel dosyasının ele alındığı uluslararası kongreye katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Bakü ile Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne Batman Üniversitesi Rektörü Prof. İdris Demir de katıldı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenen kongreye, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve üniversite rektörlerinin yanı sıra başta Türkiye’den ve Azerbaycan’dan olmak üzere dünyanın birçok yerinden akademisyenler katıldı.

Bu yıl Karabağ özel dosyasıyla yapılan kongrenin açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kafkasya’da kalıcı barışın tesisi için kardeş Azerbaycan halkının haklı davasına destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Azerbaycan’ın haklı davasının uluslararası toplum tarafından da bilinmesini arzu ettiklerini söyleyen Şentop, hem medyanın hem de akademik dünyanın ilgisinin Karabağ konusuna çekilmesi için TBMM ve Azerbaycan Milli Meclisinin himayesiyle böyle bir kongre düzenlediklerini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve rektörlerin bulunduğu heyet, Azerbaycan heyetleriyle eğitime dair iş birlikleri görüşmeleri de gerçekleştirecek.