Rektör Demir, akademisyen ve öğrencileriyle Kızılay’a kan bağışında bulundu

Batman Üniversitesi (BÜ) Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, akademisyen ve öğrencileriyle beraber Kızılay’a kan bağışında bulundu.

BÜ Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, beraberindeki akademisyen ve öğrencileriyle, kan bağış kampanyasına destek vermek amacıyla Türk Kızılay’ının Batman Şubesi tarafından Atatürk Parkı önüne kurulan kan bağış noktasına gelerek kan verdi. Batman il sağlık müdürlüğünün kan bağışı çağrısından sonra harekete geçtiklerini ifade eden Demir, senotalarıyla, akademisyenleri ve öğrencileriyle birlikte kan bağışında bulunmaya geldiklerini dile getirdi. Rektör Demir, " İlimizdeki sosyal faaliyetleri çok destekliyoruz. Batman Üniversitesi olarak şehri ile bütünleşmiş bir üniversite olma yolunda yapmış olduğumuz faaliyetlerden bir diğeri de budur. Beşikten mezara kadar süren bu sürecin bir parçası olacağız. Batman Üniversitesi olarak milli eğitim müdürlüğünü personeli ve tüm öğretmenleriyle birlikte gelip burada kan vermeye davet etmek istiyoruz. Bu şekilde azalan kan stoklarının da tekrardan artıp yerine gelmesine bir katkı sunma amacındayız” dedi.