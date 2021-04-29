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Ramazan’da satışları artan tatlıcıları, kısıtlama endişesi sardı

Ramazan ayında satışları artan tatlıcıları, tam kapanma endişesi sardı.

BATMAN 29.04.2021, 12:39
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Ramazan’da satışları artan tatlıcıları, kısıtlama endişesi sardı

Ramazan ayında satışları artan tatlıcıları, tam kapanma endişesi sardı.

Batman’ın Sason ilçesinde yaklaşık 30 yıldır ailece tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan Gökhan Lenk, “30 yıldır bu işi yapıyoruz. Bütün aile bu işten geçimini sağlıyor. Pandemiden dolayı işler yarı yarıya düştü. Bayramda bir umudumuz vardı, o da nasıl olacak bilemiyoruz” dedi.

Hüseyin Boğuş ise, “Bayramda iyi satış yaparız diye umudumuz vardı. Yasaklardan dolayı bir satış yapamayız. Bayramlaşma yok, kimse dışarı çıkamıyor, tatlı satışı da yok. Kimse kimsenin yanına gidemez" dedi.
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