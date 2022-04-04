Ramazan ayı bereketiyle geldi, Batmanlı tatlıcıları ‘tatlı’ bir heyecan sardı

BATMAN (İHA) – Batman’da Ramazan ayı ile birlikte tatlıcılar, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan halka ve tulumba tatlısı üretimine ağırlık verdi.

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da tatlıcılar, iftar sofralarında bölge halkının olmazsa olmazlarından yöresel halka ve tulumba tatlısına ağırlık verdi. Tatlı imalatçılarını, Ramazan ayı ile birlikte tatlı bir heyecan sardı. İftar saatinin yaklaşmasıyla tatlı kazanlarını cadde ve sokaklara çıkaran tatlıcılar, herkesin görebileceği yerlerde tatlıları pişirerek sıcak olarak vatandaşlara servis etmeye başladı.

“Günlük tatlı satışı 150 kilo”

Günlük 150 kilo tatlı sattıklarını belirten Bilgiye Yıldırım, vatandaşların tatlı tercihinin tulumba ve halka tatlı olduğunu söyledi. Yıldırım, “Günlük 150 kilo tatlı satışımız oluyor. Daha çok tulumba ve halka tatlı satışı oluyor. Tatlılarımız limonlu, fıstıklı, portakallı ve susamlı olmak üzere yaptık. Herkesin damak tadına uyusun diye bol çeşit yapıyoruz. Bu Ramazan’da daha fazla satış yapmaya başladık. Fakat aldığımız ürünlerdeki fiyat artışlarından dolayı istediğimiz gibi olmazsa da satışımız oluyor” dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla satışların arttığını belirten tatlı imalatçılarından Adem Yıldırım ise geçen yıllara göre bu yıl, satışlarının arttığını ifade etti. Virüsten dolayı geçen yıl satışlarının olmadığını aktaran Yıldırım, “Bu yıl satışlarımız iyi gidiyor. Ancak artan giderlerden dolayı karımız az oluyor. İftara giden vatandaşlarımız, komşularımız, yarım kilo veya bir kilo sıcak tulumbasını, halka tatlısını alıp gidiyor. İnşallah satışlarımız daha iyi olacak” şeklinde konuştu.