Polislerden üniversite öğrencilerine sıcak karşılama

Batman Üniversitesine kayıt yapmak için gelen öğrencileri polis ekipleri karşılayıp bilgilendirmede bulundu.

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç’ın talimatıyla Batman Üniversitesi öğrenci kaydı süresince Batman emniyet müdürlüğü polis ekipleri üniversite öğrencileri karşılayıp bilgilendirdi. Ayrıca Güvenlik Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube müdürlüğü personeli öğrencilere bilgilendirmeler yaparak emniyet ile ilgili her türlü irtibat kurabileceği bilgisi verildi. Kayıt olmaya gelen öğrencilere Batman İl Emniyet Müdürlüğü personeli olarak üniversite polisi göreviyle de her zaman onların yanında ve yardımcı olunacağı belirtildi.