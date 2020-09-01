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Polislerden üniversite öğrencilerine sıcak karşılama
BATMAN ÜNİVERSİTESİNE KAYIT YAPMAK İÇİN GELEN ÖĞRENCİLERİ POLİS EKİPLERİ KARŞILAYIP BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU.
BATMAN 01.09.2020, 13:59
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Batman Üniversitesine kayıt yapmak için gelen öğrencileri polis ekipleri karşılayıp bilgilendirmede bulundu.
Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç’ın talimatıyla Batman Üniversitesi öğrenci kaydı süresince Batman emniyet müdürlüğü polis ekipleri üniversite öğrencileri karşılayıp bilgilendirdi. Ayrıca Güvenlik Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube müdürlüğü personeli öğrencilere bilgilendirmeler yaparak emniyet ile ilgili her türlü irtibat kurabileceği bilgisi verildi. Kayıt olmaya gelen öğrencilere Batman İl Emniyet Müdürlüğü personeli olarak üniversite polisi göreviyle de her zaman onların yanında ve yardımcı olunacağı belirtildi.
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