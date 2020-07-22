Polis memuru, Kurban Bayramı öncesi yetim çocukları sevindirdi

Batman’da polis memuru, Kurban Bayramı öncesi 2 yetim çocuğu sevindirdi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, devriye görevi sırasında maddi durumu düşük 2 çocukla karşılaştı. Çocukların isteklerini dinleyen polis memuru, onları bir ayakkabıcı dükkanına götürdü. Bayram öncesi çocukları sevindirmek isteyen polis memuru, çocuklara ayakkabı hediye etti. İsminin açıklanmasını istemeyen polis memuru, "Batman’da devriye görevine çıktığımız zamanlarda kenar semtte yaşayan maddi durumu iyi olmayan ailelerin ve çocuklarının durumu içimizi burkuyordu. Kurban Bayramı öncesi onları bir nebze de mutlu edebildiysek ne mutlu bize elimizden geldiğince de çocukları mutlu etmeye çalışacağız" dedi.