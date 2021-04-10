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Özer şehit yakınlarının taleplerini dinledi

Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Sason ilçesinde gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

BATMAN 10.04.2021, 23:10
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Özer şehit yakınlarının taleplerini dinledi

Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Sason ilçesinde gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Sason ziyareti kapsamında şehit aileleri ve gazilerle yardımlaşma ve dayanışma derneğinde ilçedeki gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya gelen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Dernek Başkanı Mutalip Çelik ve dernek üyeleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi. Şehit yakınlarının devlet ve milletin ortak değeri olduğunu belirten Özer’e şehit yakınları tarafından bayrak filografi hediye edildi.
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