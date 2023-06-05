OSB’de Endüstriyel Atık Arıtma Tesisi temel atma töreni gerçekleşti

Batman Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapılacak olan Endüstriyel Atık Arıtma Tesisi temel atma töreni Batman Valisi ve Belediyesi Başkan Vekili Ekrem Canalp’in katılımıyla gerçekleşti.

OSB’de Batman Çayına akıtılan atık suların temiz hale getirilmesi için ‘Endüstriyel Atık Arıtma Tesisi’ temel atma töreni düzenlendi. Temel atma töreninde konuşan Batman Valisi ve Belediyesi Başkan Vekili Ekrem Canalp, “Burada yapmış olduğumuz bu tesis bizim bu gezegene karşı, Batman’a karşı, gelecek nesillere karşı üzerimizde hissetmemiz gereken sorumluluğun bir yansımasıdır. Bizim OSB’miz on yıllardan beri faaliyettedir ve maalesef ki on yıllardan beridir Batman Çayına, Batman Çayı vasıtasıyla da Ilısu Barajına atık su göndermektedir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir, doğru olan bir şey de değildir. Dolayısıyla bundan 7 ay kadar önce ilk girişimlerimize başladık, arkasından da gerekli olan idari işlemleri ve mali işlemleri, ihale işlemlerini gerçekleştirdik. Bugün burada OSB’mizin Atık Su Arıtma Tesisinin temelini atabilecek hale geldik. 122 milyon liraya mal olacak bize. Ama helali hoş olsun çünkü Batman için de, gezegenimiz için de, gelecek nesillerimiz için de bu bizim için bir sorumluluktur” dedi.

Yeni yapılacak OSB kirlilik üretmeyecek

Batman Çayının yanına yeni yapılması planlanan OSB’nin hiçbir şekilde atık bırakmayacağını belirten Canalp, “Batman Çayına kuracağımız OSB’lerden bir tanesi tekstil kent olacak. Tekstil kentte de vurguluyorum, sadece ve sadece konfeksiyon olacak. Yani ne toprağa, ne havaya, ne de suya atık bırakmayacak bir imalat türünü benimseyeceğiz. Eğer yıkama veya boyama olacaksa da arıtma tesisinin olduğu bu OSB’lerin içinde olacak. Çayın kenarında kuracağımız tekstil kentimiz tertemiz imalathaneler şeklinde olacak. Eğer siz sanayileşmeyi organize şekilde yapmazsanız gece kondu şeklinde olur. Düzensiz, tertipsiz, buranın içerisinde ne arıtma yapabilirsiniz, ne ulaşımını sağlayabilirsiniz, ne düzenli bir altyapı sağlayabilirsiniz. Her şey yarım kalır. Ama organize yaptığınız zaman işin şekli değişir” diye konuştu.

Silvan Barajından Batman’a temiz su

Batmanın temiz suyunun kısa zaman içinde Silvan Barajından sağlanacağını belirten Vali Canalp buna bağlı olarak Batman Belediyesinin yıllık 250 milyon liralık faturadan kurtulacağını söyledi. Temiz suyun Silvan Barajından sağlandığı takdirde çevre üzerinde de büyük etkisinin olacağını belirten Ekrem Canalp şunları ifade etti:

“Batman’ımız için inşallah Silvan Barajından içme suyu temin edeceğiz. Dağların tertemiz suyunu inşallah Batmanlılara içirme imkanımız olacak. Şu anda içme suyu için senelik 250 milyon liralık elektrik faturasını Batman Belediyesi ödüyor. Bu mali anlamda önemli bir yüktür. Ama bu aynı zamanda 250 milyon liralıkta elektrik sarfiyatı demektir. Ama biz Silvan Barajından tabii cazibeyle suyu getirdiğimiz zaman Batman Belediyesi her yıl 250 milyon liralık faturadan kurtulacak. İkincisi, Türkiye her yıl 250 milyon liralık dogalgaz satın alma gerekliliğinden kurtulacak. 250 milyon liralık elektrik sarfiyatından kurtulmak demek aynı zamanda ekonomik paydasının dışında 250 milyon liralık çevresel riski de azaltmak demek. Gökyüzüne daha az emisyon göndermek demek".

Temel atma törenine; Batman Valisi ve Belediyesi Başkan Vekili Ekrem Canalp, Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Özkan, Metin Gürbüz ve Fevzi Bakır, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, İl Jandarma komutanı Albay Adem Taşkın, Garnizon komutanı Hava Tuğgeneral İhsan kaplan, OSB Müdürü Zeynep Akbel, Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, MÜSİAD Batman Şube Başkanı İrfan Özdemir, ASKON Şube Başkanı M. Selman Nasıroğlu, BATSO Başkan Vekili Abid Taymur, bazı siyasi parti temsilcileri, kamu kurum temsilcileri ve iş adamları katıldı.