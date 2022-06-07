Öğrenciler tarihin gölgesinde fidan dikti

Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde öğrenciler, Batman’da petrolün ilk bulunduğu Raman eteklerine fidan dikti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öğrencilerle birlikte tarihi antik kent Hasankeyf’in Raman Dağı eteklerinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

1-7 Haziran tarihleri arasında Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla; öğrencilere çevre bilincini aşılamak, çevreye verilen zararı minimum seviyeye düşürmek, gelecek nesillere yeşil bir ortam hazırlamak amacıyla Raman Dağı etekleri ile Hasankeyf yeni yerleşim yerinin buluştuğu noktada bulunan Orman Müdürlüğü’ne ait araziye fidan dikildi.

Hazırlanan çukurlara dikilen fidanları öğrenciler kendi elleriyle toprakla buluşturdu. Dikilen fidanlara ilk can suyunu da yine öğrenciler verdi.