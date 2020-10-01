Odundan sanata dönüşen yolculuk

Batman’ın Sason ilçesinde 44 yaşındaki Yüksel Yalçın Bozkurt, hobi olarak başladığı atık materyal ve odunlardan sanat yapma işini ilerleterek yıllar sonra kurduğu atölyede yaptığı eserlerle yoğun ilgi görmeye başladı.

Yıllar önce boş vaktini değerlendirmek amacıyla çevrede bulduğu odun parçalarını oyma, boyama ve vernikle çeşitli şekillere sokarak hobi olarak başladığı işini ilerleterek ilçede kurduğu atölyeyle kendine bir ekmek kapısı araladığını ifade eden Yüksel Yalçın Bozkurt, yaptığı birbirinden güzel esrelerinin görenlerin yoğun ilgisini çektiğini söyledi. Çevreden topladığı odun parçalarını evlerde ve iş yerlerinde kullanılabilecek çeşitli süs eşyasına çeviren Bozkurt, “Çevrede gördüğümüz her şeyin muhakkak bir işe yarayabileceğini göstermek amacıyla başladığım bu işin bir gün benim için gelir kapısı olabileceği aklıma gelmemişti. İlk etapta yaptığım ürünleri, evimde ve iş yerimde kullandım. Yaptığım ürünleri görenler çok beğeniliyordu. Gören bana da yap diyordu. Yaptıkça isteyenlerde çoğaldı. Ardından bu iş için atölye kurmaya karar verdim. Atölyemde atık materyal ve çevreden topladığım odunlardan yaptığım ürünler yoğun ilgi görüyor. Taleplere yetişmekte zorluk çekiyorum” dedi.