Muhtarlar Batman’da mesleki eğitim konusunda bilgilendirildi

Batman Valisi Hulusi Şahin’in katılımıyla Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tanıtım toplantısına merkez mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda mesleki eğitimde yapılan son değişiklikler, mesleki eğitim merkezleri ile ilgili merak edilenler anlatıldı. Konuyla ilgili sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, eskiden ilkokuldan sonra çocukların çırak olarak bir ustanın yanına verildiğini, çocuğun ustasının yanında işi öğrendiğini ve ustasının verdiği 3-5 kuruş harçlıkla beraber eve katkısı olduğunu söyledi. Şahin, "Bu şekilde pişerek sadece işi de öğrenmez mesleğin ahlakını da öğrenirdi. Bizim ahilik ve loca kültürümüz çok güçlüdür biliyorsunuz. Bu da buradan gelir. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığımızın çok doğru hamlesi biz bu eskiye yeniden dönüyoruz. Çünkü çıraklık sistemi zorunlu eğitimin büyümesi ile baltalandı ve ortaya hepimizin bildiği sorun ortaya çıktı. Bir tarafta işsizlik artıyor, bir tarafta kalifiyeli eleman bulamıyor. Bu iki problemi hep birlikte çözeceğiz. Şimdi bu sistem ile mesleki eğitim merkezlerinden mezun olacaksın gençlerimiz bu meslekleri sadece yapabilecek kişiler olacak” dedi.

Batman’da iki tane mesleki eğitim bürosu açtığını ve hem velilerin hem de öğrencilerin kafasındaki tüm sorulara cevap verdiklerini aktaran Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtara ise "Çırakların özellikle velileri çocukları ile ilgili işletme bulma talepleri bir de işletmelerin çırak bulma taleplerine bir aracılık yapmak için biz bu irtibat bürosunu açtık. Bütün sorularınızın cevapları verilecek. Kamuoyuna özellikle Batman’da mesleki eğitim il ilgili tüm sorularımızı bu iki irtibat bürosunda arkadaşlarımızla irtibat kurarak cevaplandırabiliriz. Ben bu her iki projelerimizin de Batmanımıza ülkemize hayırlı olmasını hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.